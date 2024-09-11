Более 15 торговых точек проверили на соблюдение миграционного учета в Зарайске

Комиссия проверила 11 стационарных объектов, четыре нестационарных и два предприятия общепита, а также 28 иностранных граждан. Нарушения обнаружили у восьми предпринимателей.

Правоохранители составили 12 административных протоколов, из них шесть — «за незаконное осуществление деятельности лицом без гражданства». Еще три протокола выписали «за нарушение правил въезда на территорию России».

Помимо этого, два предпринимателя получили на руки копию протокола за «несоблюдение установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности», и еще у одного предпринимателя обнаружили «нарушение иммиграционных правил при въезде в Россию».

«Шести предпринимателям грозят серьезные штрафы общей суммой до шести миллионов рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства. Это попадает под часть 4 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства Московской области.

Специалисты также осматривали продукцию. Нелегальные партии изымут.

Практику проверки торговых объектов планируют ввести по всей Московской области.

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