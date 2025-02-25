Более 1,5 тонны гумпомощи доставили из Люберец в Курскую и Белгородскую области

Активисты «Молодой гвардии» и «Единой России» в Люберцах собрали посылку для жителей и военнослужащих в приграничных территориях страны. Гумпомощь доставили в Курскую и Белгородскую области.

Участие в акции приняли ученики гимназий № 24 и № 46, волонтеры из местного отделения «Союза женщин России» и клуба «Активное долголетие». Также поддержку оказали депутаты Мособлдумы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско, муниципальные депутаты.

«Ко Дню защитника Отечества общественные организации, люберчане и депутаты объединились и собрали для наших военнослужащих и наших соотечественников в Курской и Белгородской областях порядка полутора тонн гуманитарного груза — это медикаменты, одежда, письма, окопные свечи, продукты длительного хранения и многое другое», — отметил глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.

Скоординировала поездку руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Анна Лисак.

«Во время поездки наш актив передал более 100 книг в Шемякинскую сельскую библиотеку, координационный центр по передаче гуманитарной помощи в Курской области, а также военнослужащим Белгородской области», — добавила Анна Лисак.

Отметим, что волонтеры из Люберец уже совершали поездку с гуманитарной миссией в эти регионы России в январе.