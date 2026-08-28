Более 15 студентов МГСУ пройдут практику в Министерстве ЖКХ Подмосковья

Студенты Московского государственного строительного университета проходят централизованную производственную практику на базе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Под наставничеством опытных специалистов они применяют академические знания для решения реальных инженерных задач.

«Для нас это первый опыт централизованной практики студентов. С 2025 года мы существенно перестроили кадровую политику: все больший акцент делаем на молодых специалистов. С командой убеждены, что именно такие кадры — основа и опора отрасли», — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Более 15 учащихся направлений от гидротехнического строительства до экономики инвестиционно-строительной сферы распределили по ключевым площадкам: аппарату Министерства, Мособлводоканалу и Управлению технического надзора капитального ремонта.

«Достаточно интересно то, что министерство все больше углубляется в искусственный интеллект. Для нашего поколения это неотъемлемая часть жизни. И очень радует, что это развивают и делают более привлекательным для молодежи», — поделилась впечатлениями практикантка Мария Скороход.

В рамках стажировки участники познакомились с работой профильных структур правительства области: дирекции инженерной инфраструктуры (жизненный цикл водозаборных узлов), центра управления регионом (цифровая обработка обращений) и регионального ЖКХ-центра (ликвидация аварий).