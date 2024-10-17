Более 15 проломов ограждений вдоль ж/д путей устранили в Люберцах за неделю

Сотрудники администрации, специалисты Московско-Рязанской дистанции пути, добровольцы народной дружины провели рейды на пяти станциях в Люберцах. На этой неделе вдоль железнодорожных путей ликвидировали свыше 15 проломов в ограждениях.

В городском округе Люберцы в рамках профилактики травматизма на железнодорожном транспорте представители администрации муниципалитета вместе со специалистами Административно-пассажирской инспекции, сотрудниками линейного отдела Министерства внутренних дел, работниками Московско-Рязанской дистанции пути филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», членами добровольной народной дружины организовали рейды на станциях «Ухтомская», «Люберцы», «Панки», «Томилино», «Малаховка».

Комиссия провела 117 профилактических бесед с пассажирами. Также во время рейдов выявили 11 нарушителей, на каждого составили протоколы. По ним граждане обязаны заплатить штраф в 1500 рублей.

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