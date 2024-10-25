Более 15 незаконных построек выявили в деревне Беляниново в Мытищах

Рейд по поиску незаконных построек прошел в Мытищинской деревне Беляниново. Начальник управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко и староста деревни нашли свыше 15 нарушений.

Проверку инициировали местные жители, которые жаловались на постоянный шум и грязь на территории рядом с их жилыми домами.

Комиссия проверила три участка. Все они находятся в частной собственности и предназначены для сельскохозяйственной деятельности. Вместо этого собственники устроили здесь стоянку большегрузов, склады, пункт сбора металлолома.

«Нами также выявлена территория, где, по всей видимости, сортируется мусор. Об этом говорят множество контейнеров, отсортированный по фракциям мусор: шины, металл, бой, бумага» — прокомментировала Елена Лебеденко.

Проверяющие нашли также нарушения экологических норм. Собственники хранят у себя бочки с горюче-смазочными материалами и автомобильными покрышками, и все это происходит вблизи водоемов.

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