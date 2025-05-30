Более 15 незаконных построек демонтировали в Мытищах с начала года

В ходе промежуточных итогов работы по борьбе с незаконными постройками на территории городского округа Мытищи были подведены результаты. Специалисты администрации городского округа Мытищи продолжают уделять особое внимание выявлению и ликвидации самовольных объектов.

В 2024 году управление по выявлению и ликвидации самовольных построек выявило и ликвидировало 92 объекта, а в 2025 году — еще 20. Среди них были хостелы, торговые точки, склады и объекты общепита.

Снос незаконных хостелов и гостиниц — наиболее сложная задача. Однако работа в этом направлении ведется постоянно. В округе уже снесено семь таких строений.

На данный момент в управлении по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи более 270 дел о сносе и запрете незаконной предпринимательской деятельности, а также о приведении земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования.

Совместная работа администрации и правоохранительных органов по выявлению и ликвидации самовольных построек на территории городского округа Мытищи продолжается.