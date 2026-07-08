Более 1,5 млн штрафов за парковку на газонах назначили в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю в Подмосковье привлекли к административной ответственности 701 нарушителя правил парковки. Все они разместили машины на газонах. Общая сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей, сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Выявить нарушения помогли жители, использующие приложение «Народный инспектор». Больше всего припаркованных неправильно машин заметили в Ленинском округе — 142. Еще 82 и 77 случаев было в Орехово-Зуеве и Балашихе соответственно.

Вице‑губернатор Владислав Мурашов ранее подчеркивал, что «Народный инспектор» — удобный инструмент в борьбе с безответственным поведением водителей, которые не только паркуются на газонах, но и перегораживают контейнерные площадки или занимают детские зоны. Чтобы сообщить о нарушении, достаточно снять короткий видеоролик, указать номер автомобиля и адрес.

Размер штрафа зависит от статуса нарушителя: физическим лицам грозит взыскание в диапазоне от тысячи до пяти тысяч рублей, должностным — от 10 до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 30 до 100 тысяч рублей.