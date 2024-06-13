Более 1,5 миллиона поездок на автобусах Подмосковья зафиксировали в День России

Более 1,5 миллиона раз жители и гости Подмосковья воспользовались общественным транспортом в День России. Из них 974 тысячи — пассажиры проехали на автобусах Мострансавто.

«В честь праздника наши перевозчики раздали пассажирам более двух тысяч лент с триколором на автовокзалах, автостанциях, остановках и в автобусах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта региона Алексей Гержик.

Самым популярным стал маршрут автобуса № 368 «станция МЦД Долгопрудная — Москва». На нем зафиксировано порядка 11,5 тысячи поездок.

Среди способов оплаты в автобусах в праздничные дни лидируют социальные карты жителя Московской области и москвича — более 697 тысячи транзакций.

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