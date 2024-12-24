Более 1,5 миллиона пациентов обратились в больницу Ленинского округа в 2024 году

Статистикой посещаемости за уходящий год поделились в Видновской клинической больнице. Так, учреждение посетило на 330 тысяч больше пациентов, чем в 2023 году.

Также более 20 тысяч человек лечились в круглосуточном стационаре, более 3,5 тысячи — в дневном.

«В учреждениях амбулаторно-поликлинической сети за 2024 год отработали свыше одного миллиона 530 тысяч обращений, в том числе порядка 70 тысяч вызовов на дом. В прошлом году общее количество пациентов поликлиник и амбулаторий составило один миллион 208 тысяч человек, а на дому медики обслужили более 74 тысяч пациентов», — отметил заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов.

В целом, больница в Видном обслуживает более 230 тысяч жителей. Здесь есть круглосуточный стационар, два стационарных корпуса, 11 поликлинических подразделений, два фельдшерско-акушерских пункта и травмпункт.

Отметим, что в следующем году в Ленинском округе появятся новые поликлиники. Учреждение на 1000 посещений построят в Мисайлове и на 750 посещений — в Сапронове. Новая подстанция скорой помощи появится в Суханове.