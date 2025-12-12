Более 15 искусственных дорожных неровностей установили в Истре

На прошлой неделе в нескольких точках Истры установили еще три новых и современных искусственных дорожных неровности, это специальные возвышения, принудительно снижающие скорость автомобилей. Всего за осень установили 16 «лежачих полицейских» по всему муниципальному округу Истра.

Современные конструкции из резины и полимеров со световозвращающими элементами теперь оберегают пешеходов: в Дедовске — на улице Мира, 3; Красный Октябрь и 1-й Волоколамской, в Истре — на улицах Босова, дома № 14 и 25, Ленина, 3, 9, Юбилейной, 12 и 9-й Гвардейской Дивизии, 49, 62 б и в.

Отметим, что подобные работы — это, в первую очередь, ответ на обращения жителей. Каждая заявка на обустройство опасного участка дороги тщательно изучается, после чего принимается решение о возможности и необходимости монтажа «лежачего полицейского».