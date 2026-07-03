Более 15 домов и детский сад подготовили к отопительному сезону в Чехове

В Чехове активно идет подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону. Сотрудники управляющих компаний проводят ежедневный мониторинг зданий, чтобы обеспечить в холодный период комфортную температуру в квартирах и исправную работу коммуникаций.

Промышленные альпинисты отремонтировали межпанельные швы на улице Гагарина в доме № 122 и на улице Земской в доме № 21. Параллельно специалисты провели опрессовку системы отопления и очистили фильтры на улице Чехова в доме № 79, а также в трех домах на улице Гагарина. На Уездной заменили спускники, а на Земской — манометры на узле.

На Вишневом бульваре привели в порядок кровлю, а также заменили оборудование для водоснабжения. На улице Весенней в домах № 29 и № 41 выполнили ремонт труб. В детском саду на улице Русское поле подготовили систему теплоснабжения.

Опрессовку и промывку также провели в нескольких домах на улицах Береговой, Полиграфистов, Весенней. На улице Чехова заменили задвижки на отоплении, вскрыли и промыли грязевики. На Вишневой заменили кран на трубопроводе холодного водоснабжения.