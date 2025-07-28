Более 15 автобусных павильонов установят в округе Пушкинский в 2025 году

В городском округе Пушкинский продолжается активное обновление системы общественного транспорта, при этом особое внимание уделяется модернизации автобусных остановок. В микрорайоне Новое Пушкино, где старые павильоны были установлены еще во время строительства первых домов и уже не соответствуют современным стандартам, проводится масштабная замена.

Всего в округе появится 18 новых современных остановочных комплексов. Девять из них будут установлены в новых местах, где ранее не было остановок, что значительно повысит удобство и доступность общественного транспорта для местных жителей.

Обновленные остановки создаются с целью обеспечить пассажирам комфорт и безопасность. Они выполнены в современном стиле, отличаются прочностью и удобством. Каждая остановка оснащена подсветкой в зоне ожидания, информационными табло с расписанием движения автобусов и надежной защитой от непогоды.

Особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан: новые павильоны спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, чтобы сделать ожидание транспорта максимально комфортным.

В администрации округа отмечают, что обновление остановочных пунктов является важной частью общей стратегии развития общественного транспорта и повышения качества жизни жителей региона.