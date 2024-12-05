Более 140 жителей Мытищ проверили здоровье в рамках акции «Онкоскрининг»

Жители Мытищ, Щелкова и Пушкино смогли пройти обследование на выявление онкологических заболеваний. Осмотры также провели узкопрофильные специалисты.

Акция «Онкоскрининг» прошла в Центре амбулаторной онкологической помощи в Мытищах, ее посетили около 140 человек. Троих пациентов с подозрением на новообразования кожи и молочной железы направили на дополнительное обследование.

Обследование прошли не только жители Мытищ, но и городов Пушкино и Щелково.

Диагностические исследования и осмотры проводили узкопрофильные специалисты — стоматолог, онколог и гинеколог. Желающие также могли сдать анализы, узнать свой статус ВИЧ и сделать прививки против пневмококковой инфекции и гриппа.

Акцию повторят в конце декабря. Предварительная запись не нужна. Необходимо будет предъявить паспорт, полис обязательного медицинского страхования регионального образца и СНИЛС.

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