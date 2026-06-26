Более 140 спортсменов из Зарайска приняли участие в Единой школьной лиге

В сезоне 2025-2026 Зарайск стал участником Единой школьной лиги Подмосковья. К соревнованиям привлекли 146 учащихся в возрасте от 12 до 18 лет из четырех общеобразовательных учреждений.

В округе провели шесть турниров по четырем видам спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы. К мероприятиям подключились ветераны специальной военной операции, ветераны спорта, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» и глава округа.

Первое место в Единой школьной лиге Зарайска заняла команда «Импульс» лицея № 5, второе место — команда «БВС» из гимназии № 2, третье — команда «Лидер» Мендюкинской средней школы.

Более 40 зарайских спортсменов защищали честь округа на соревнованиях регионального уровня в четвертом дивизионе, где выступили команды из 14 городов. Ребята участвовали во всех шести турнирах. Лучший результат показали парни из Мендюкинской школы — третье место в соревнованиях по волейболу.

В новом сезоне в программе ЕШЛ появятся фиджитал и настольный теннис, а также соревнования с участием родителей и бабушек с дедушками. Для муниципальной команды предстоит выбрать название. В качестве вариантов предлагаются «Зарайские осетры» или «Зарайский бизон». Окончательное название определят голосованием.