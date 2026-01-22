Более 140 дефектов дорог устранили с начала января в Ленинском округе

Дорожные службы оперативно устранили 144 дефекта дорожного покрытия с начала года. Ремонт проводят с применением специальных смесей, позволяющих работать в любую погоду.

«Поддержание дорог в безопасном состоянии — наша постоянная задача. Даже зимой мы оперативно реагируем на появляющиеся дефекты, используя специальные холодные и литые асфальтобетонные смеси. Это позволяет выполнять качественный и долговечный ремонт в любую погоду, обеспечивая безопасность водителей и пешеходов», — приводятся в сообщении слова начальника отдела дорожного хозяйства администрации Константина Демина.

Локальный ремонт дорожного полотна был проведен на улице Тинькова в Видном, на участке от Каширского шоссе до деревни Калиновки и на дорогах внутри нее, на участке от поселка городского типа Измайлово до Жабкино, а также в других населенных пунктах муниципалитета.

«Постоянный контроль за состоянием дорожного покрытия в нашем округе ведется на протяжении всего года», — добавил Константин Демин.

Выявление дефектов происходит как в рамках регулярных проверок, так и благодаря обращениям жителей через различные каналы обратной связи.