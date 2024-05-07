Более 1,4 тысячи школьников Королева прошли медосмотры с января | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 12:57 Более 1,4 тысячи школьников Королева прошли медосмотры с января Московский областной клинический наркологический диспансер

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Профилактические медосмотры, направленные на выявление тех, кто употребляет наркотики, продолжаются в Подмосковье. С начала года тестирования прошли более 1,4 тысячи школьников Королева.

«Напомним, такое экспресс-тестирование проводится с 2005 года и помогает специалистам увидеть картину употребления наркотиков в школах и других учебных заведениях Подмосковья с целью проведения дальнейшей профилактической работы», — сообщила психиатр Московского областного клинического наркологического диспансера Василиса Зиятова.

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Обследования проводят в несколько этапов: социально-психологическое тестирование, профилактические беседы, а также осмотр нарколога и использование тест-системы на наркотики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в акции «День добрых дел».

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