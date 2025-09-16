Более 14 тысяч жителей Ленинского округа вакцинировались от гриппа за месяц

В Ленинском городском округе уже месяц продолжается прививочная кампания. За это время в медучреждениях муниципалитета бесплатно вакцинировали 14,5 тысяч жителей: 6,1 тысяча взрослых и 8,4 тысячи детей.

Как пояснила врач-эпидемиолог Видновской клинической больницы Ольга Ненастина, для того, чтобы сформировался иммунитет, после вакцинации должно пройти около двух недель.

«Поэтому рекомендуется не дожидаться пика заболеваемости, а сделать прививку в начале сезона простуд. Все поступившие к нам вакцины — современные, содержат актуальные штаммы вируса, хорошо переносятся и крайне редко вызывают побочные явления», — отметила специалист.

Ольга Ненастина также добавила, что после иммунизации риск заражения гриппом становится минимальным. Если болезнь все-таки наступит, то она гарантированно будет протекать в легкой форме и без осложнений.

Отметим, что процедуру вакцинации можно пройти бесплатно в большинстве структурных подразделений Видновской клинической больницы по записи через портал «Госуслуги» или по номеру телефона 122. Перед прививкой пациента осматривает терапевт или педиатра, измеряет ему давление и температуру.

Дети проходят вакцинацию в своих детских садах и школах. Чтобы ребенку поставили прививку, родителям необходимо подписать согласие на проведение медицинской манипуляции. Перед процедурой детей также осматривает врач. При наличии противопоказаний процедуру откладывают на более поздний срок.

«Сегодня иммунизацию от сезонного гриппа в учреждениях образования прошли 8400 детей», — рассказали в пресс-службе администрации.

Там также добавили, что в Ленинском городском округе ставят современные отечественные вакцины: взрослым — «Совигрипп» и «ФЛЮ-М», детям — «Ультрикс Квадри». Вакцинация от гриппа продлится до 1 декабря.