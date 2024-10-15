Более 14 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечается 15 октября. Женщинам старше 40 лет нужно регулярно проходить маммографическое обследование. В Подмосковье это можно сделать по самозаписи.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил, что рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкозаболеваний у женщин. Поэтому врачи призывают женщин старше 40 лет проходить маммографию регулярно, тем более, что записаться на обследование можно самостоятельно. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 14 тысяч жительниц Подмосковья. У 1,3 тысячи из них нашли патологические изменения, этих пациенток направили в Центры амбулаторной онкологической помощи для уточнения диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения.

Для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимы возраст старше 40 лет и прикрепление к одной из поликлиник. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет. Оформить запись можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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