Более 14 тысяч медиков Подмосковья воспользовались выплатой за съемное жилье

В Подмосковье медики, у которых нет собственного жилья, могут получить компенсацию за аренду квартиры. Данная мера поддержки действует с 2022 года. За это время ей воспользовались более 14 тысяч человек.

«В начале этого года мы расшили перечень должностей по программе, а также ввели дифференцированную систему компенсации аренды жилья. Теперь сумма выплаты зависит от отдаленности городского округа. Так, в некоторых из них сумма компенсации составляет 30 тысяч рублей ежемесячно для медика и 45 тысяч рублей — для супружеской пары медработников», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Чтобы оформить выплату, нужно работать на полную ставку в медучреждении, подчиненном Минздраву Московской области, и находящемся в регионе. При этом у самого сотрудника, его супруга и детей не должно быть жилья в Подмосковье, а также договоров на социальную, коммерческую или специализированную аренду. Кроме того, нельзя уже получать компенсацию за найм от местных администраций.

Подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Решение примут в течение десяти рабочих дней. Напомним, в Подмосковье действуют и другие программы поддержки медработников — например, «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга» и «Земля врачам».