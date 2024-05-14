Более 14 миллионов поездок зафиксировали в автобусах Подмосковья в мае | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 18:37 Более 14 миллионов поездок зафиксировали в автобусах Подмосковья в мае Минтранс Подмосковья

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Жители и гости Московской области совершили свыше 14 миллионов поездок на автобусах в мае. При этом, более семи миллионов транзакций совершили с помощью социальных карт жителей Подмосковья.

Чаще всего в мае пассажиры пользовались маршрутом № 368 «станция МЦД Долгопрудная — Москва (метро Ховрино)» — почти 140 тысяч поездок. Следом идет маршрут № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» — почти 125 тысяч поездок.

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Напомним, что расписание движения автобусов доступно на остановках и на сайте «Мострансавто». По вопросам работы транспорта можно обратится по номеру 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

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