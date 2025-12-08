Более 138 тысяч жителей Королева привились от гриппа в 2025 году

В начале декабря 2025 года в Королеве завершилась массовая вакцинация населения от сезонного гриппа. С сентября прививку поставили 138 580 человек, среди которых 31 580 — дети и 107 — тысяч взрослые.

Основная часть пациентов поставила прививку в городских поликлиниках, а другая — в мобильном пункте вакцинации в гипермаркете «Глобус».

Жителям предложили несколько вариантов вакцин отечественного производства: «Флю-М», широко применяемая как взрослым, так и детям, а также вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс-квадри».

Помимо гриппа, несколько тысяч королевцев прививались препаратом «Превенар» от пневмококковой инфекции.