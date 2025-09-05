Более 135 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию с начала года

С начала 2024 года более 135 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию — комплекс бесплатных медицинских обследований, направленных на раннее выявление заболеваний. Этим летом акция «Проверь здоровье в парке» проходила в Химках каждое воскресенье на территории выставочного комплекса «Артишок».

Процедура доступна в любой поликлинике города в будние дни с 8:00 до 20:00 при наличии паспорта и полиса ОМС, записаться можно через портал «Госуслуги», по единому номеру 122 или непосредственно в регистратуре медучреждения.

«Важность проведения своевременных профосмотров и диспансеризации граждан заключается в том, что это дает возможность вылечить практически любое заболевание, если обнаружить его на ранней стадии. Или как минимум остановить его развитие», — рассказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

В программу диспансеризации входят базовые анализы крови, ЭКГ, маммография (для женщин), исследования на онкомаркеры и консультации узких специалистов. Взрослые могут проходить обследование раз в три года, а после 40 лет — ежегодно.

Диспансеризация проходит по стандартным правилам. Отказать могут только в том случае, если не подходит год рождения. Тогда вместо диспансеризации можно пройти профилактический медосмотр.