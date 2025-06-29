Более 130 выпускников в Орехово-Зуеве получили золотые медали

Праздничный концерт для выпускников прошел в Орехово-Зуеве. Его приурочили к 80-летию Победы. Первый шаг во взрослую жизнь сделали почти 700 выпускников, из них 134 ученика окончили школу с золотой медалью.

Еще 14 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов и 103 стали высокобалльниками. Серебряные медали получили 74 ученика, девять стали призерами Всероссийской олимпиады школьников, а один занял первое место. Помимо этого, 12 ребят победители в конкурсах международного и всероссийского уровней.

Выпускников поздравили глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, депутат Государственной Думы Геннадий Панин и депутат Мособлдумы Максим Коркин.

«Ребята, помните: вам по плечу любые, даже самые смелые планы! А округ гордится вами и всегда готов помочь в ваших стремлениях», — отметил Руслан Заголовацкий.

Для выпускников выступили шоу аккордеонистов «Ларго» и кавер-группа «Богемия». Кульминацией концерта стало лазерное шоу на воде. Завершился вечер дискотекой, которая длилась до утра.