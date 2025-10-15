Более 130 участников собрал медиафестиваль в Балашихе

В гимназии № 1 имени Героя России Баландина прошел яркий медиафестиваль, приуроченный к открытию нового сезона Балашихинской школьной лиги. В этом мероприятии приняли участие 136 ребят из 34 школ городского округа, что подчеркивает высокий интерес школьников к медиаиндустрии и творческим направлениям.

Фестиваль стал уникальной платформой для творческих команд, интересующихся журналистикой, дизайном, фотографией и копирайтингом. В рамках мероприятия были организованы образовательные сессии, на которых участники узнали о тонкостях работы в различных областях современного медиа. Школьники получили возможность погрузиться в мир журналистики и творчества, а также развить свои навыки в создании контента.

На площадке фестиваля работали фотозона, переносная ТВ-студия телеканала «360.ru» и информационного агентства «Большая Балашиха». Участники смогли попробовать себя в роли ведущих и корреспондентов, а также узнать о процессе создания городских печатных изданий и новостных материалов. Это практическое взаимодействие с профессионалами дало ребятам уникальный опыт и вдохновение для будущих проектов.

Открытие медиафеста состоялось при участии главы Балашихи Сергея Юрова, который поздравил участников с началом третьего сезона Балашихинской школьной лиги.

«В этом году лига станет еще интереснее — появятся новые дисциплины, о которых вам предстоит рассказать своим сверстникам и всем, кто следит за жизнью БШЛ. Желаю вам вдохновения, удовольствия от работы и новых знаний», — сказал Сергей Юров.

Каждая команда получила именные пресс-карты и первое творческое задание — подготовить собственный репортаж с фестиваля. Это задание стало отличным стартом для участников, позволяя им применить полученные знания на практике.

Проект БШЛ-Медиа является важным направлением Балашихинской школьной лиги, направленным на развитие у школьников навыков создания новостных материалов, съемки видеороликов и ведения блогов. Участие в проекте помогает ребятам определиться с будущей профессией и освоить азы медиаграмотности, что особенно актуально в современном мире.

Балашиха стала пилотной площадкой проведения школьной лиги в 2023 году, и сегодня Единая школьная лига объединяет более 13 городов Московской области. В прошлом сезоне Балашихинская школьная лига расширила спектр дисциплин: помимо спортивных появились творческие — танцы, КВН, медиа, математические бои и военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Новый сезон БШЛ стартует 23 октября, и уже сейчас можно ожидать множество интересных событий и проектов.