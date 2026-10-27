Более 130 незаконных торговых павильонов ликвидировали в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы продолжается системная работа по наведению порядка в сфере торговли. С начала 2026 года на территории муниципалитета демонтировали 138 несанкционированных нестационарных торговых объектов.

Работа ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в рамках исполнения наказов жителей и народной программы партии «Единая Россия».

«Мы продолжаем планомерно приводить сферу торговли в порядок. Еще шесть несанкционированных НТО на днях ликвидировали в Островцах. Всего на 2026 год запланирован снос 150 объектов», — отметил глава округа Владимир Волков.

За последние три года на территории округа устранили 598 несанкционированных НТО. В планах — до конца года демонтировать еще почти 20 объектов. Работа по выявлению и демонтажу незаконных торговых объектов продолжается.