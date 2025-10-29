Более 130 камер системы «Безопасный регион» установили в Жуковском в 2025 году

В текущем году в Жуковском установили 131 камеру, еще 18 появятся до конца декабря. Всего в городе работают 1320 камер видеонаблюдения: 698 — на общественных территориях, 525 — у многоквартирных домов, 13 — на контейнерных площадках, еще две — на железной дороге.

Напомним, что ранее при помощи системы «Безопасный регион» задержали вандалов, повредивших автобусную остановку на улице Гагарина, выявили более 20 случаев незаконного сброса мусора вне контейнерных площадок, а также задержали возчика твердых бытовых отходов четвертой категории, незаконно осуществлявшего деятельность на территории города.

Целью проекта «Безопасный регион» является обеспечение общественной безопасности, своевременное реагирование на правонарушения и предотвращение аварийных ситуаций.