Более 1,3 тысячи камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в июне

В июне в Подмосковье установили 1,3 тысячи камер системы «Безопасный регион». Их разместили в общественных местах, на социальных объектах и подъездах, сообщили в управлении региональной безопасности.

Камеры помогают повысить безопасность жителей. Места размещения выбирают межведомственные рабочие группы. Больше всего устройств в июне установили в Орехово-Зуеве, Ленинском округе, Одинцове, Раменском и Дмитрове.

К системе подключено около 173 тысяч устройств. Только в июне камеры помогли раскрыть 531 преступление и составить 275 протоколов за административные правонарушения.

«Стабильный ежемесячный прирост числа видеокамер системы „Безопасный регион“ формирует эффект надежного присутствия: жители чувствуют себя защищеннее, понимая, что улицы, дворы и социальные учреждения находятся под круглосуточным контролем», — отметил руководитель управления Кирилл Карасев.