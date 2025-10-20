Более 13 тысяч человек посетили спортивный праздник в Подмосковье в выходные

Спортивный праздник прошел в 65 парках Подмосковья в минувшие выходные. Для гостей провели забеги, эстафеты и турниры. Фестиваль посетили более 13 тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минспорте, в парках прошла массовые зарядки по акробатике, гимнастике и бегу, а также семейные эстафеты, турниры и мастер-классы.

Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел кросс-полумарафон и забег с призами и медалями для участников. В Наро-Фоминке прошли мастер-классы на тему здорового образа жизни, а также фотовыставка.

В парке «Свердловский» в Лосино-Петровском гости поучаствовали в спортивной игре, научились приемам самообороны и посоревновались в легкоатлетическом забеге.

Также в Подмосковье прошли товарищеские матчи по футболу и волейболу.