Более 13 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю губернаторские карусели «Сказка» собрали свыше 13 тысяч человек. Наиболее посещаемым стал аттракцион в Чехове, там прокатилось почти две тысячи гостей и жителей Подмосковья. Об этом передает министерство благоустройства региона.

Дизайн объектов развлечений разработал известный дизайнер Денис Симачев. Карусели «Сказка» оформлены фигурками разноцветных лошадок, повозками, волшебными животными и вмещают до 44 человек. Кроме того, аттракционы предлагают множество удобств, включая профессиональную аудиосистему и яркую иллюминацию, а также подходят для семейного отдыха.

Второе место по популярности занял аттракцион в Ногинске, за неделю он собрал свыше 1,8 тысячи посетителей.

Замкнула тройку лидеров карусель в Коломне, расположенная на Житной площади. Ее посетителями стали более 1,7 тысячи человек.

В Министерстве благоустройства Московской области отмечают, что в регионе функционируют восемь каруселей, они расположены в различных городских округах. С 2018 года губернаторские аттракционы стали важной частью досуга жителей и гостей Подмосковья.