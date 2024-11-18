Более 1,3 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Подмосковные парки приняли 1,3 миллиона гостей в период с 11 по 17 ноября. Это на 210 тысяч посетителей больше, чем за такой же период в 2023 году.

Самым активным днем в парках стало воскресенье, когда на прогулку отправились 207 тысяч жителей. За оба выходных дня посещаемость составила более 406 тысяч человек.

Самым посещаемым на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе — тут побывало 43 тысячи человек. В тройке популярных оказались также Фабричный парк в Истре и парк Мира в Мытищах.

Посещаемость каруселей в парках составила более 5,63 тысячи человек за неделю.

Еще 75 общественных мест Подмосковья благоустроят в 2025 году, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.