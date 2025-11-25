Более 125 незаконных торговых объектов снесли в Ленинском округе в 2025 году
Программу сноса торговых точек, намеченную на 2025 год, завершили в подмосковном Ленинском округе. Последним демонтированным объектом стал павильон у дома № 12А в поселке Измайлово, расположенный возле сквера.
Главы Ленинского городского округа Станислав Каторов сообщил, что всего в этом году снесли 128 торговых объекта — 81 на частной земле и 47 на муниципальной, что составляет 114,29% от запланированного объема. Он подчеркнул, что работа по устранению нестационарных торговых объектов в Ленинском округе продолжится.
При обнаружении незаконных сооружений, особенно на муниципальной территории, демонтаж будет осуществляться в течение 30 дней.
«24 ноября был произведен последний в этом году снос по плану. Объект у дома № 12А в Измайлово был установлен давно и не отвечал современным требованиям. Несмотря на неоднократные уведомления, владелец не предпринял мер по его устранению. Также в ближайшем будущем планируется обновление внешнего вида капитальных строений вокруг сквера для соответствия современным стандартам благоустройства, а нестационарные конструкции вблизи зеленой зоны будут демонтированы согласно плану», — рассказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Андрей Асеев.
Напомним, что инициатива по устранению незаконных торговых объектов в Ленинском округе реализуется в соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева