Более 1200 новых рабочих мест откроют в Королеве в 2025 году

За последние три года в Королеве начали работать более 60 инновационных предприятий. Благодаря этому в округе открыли свыше 3,5 тысячи рабочих мест.

В этом году показатель по числу рабочих мест в Королеве вырастет еще на 1,2 тысячи. Значительный вклад в развитие рынка труда вносит промышленный технопарк космических технологий имени К. Э. Циолковского на базе ЦНИИмаш. Проекты предприятия помогут привлечь до 80 малых и средних инновационных компаний.

Отметим, что основные сферы инновационных компаний, работающих в округе, это научная и техническая деятельность, информация и связь, обрабатывающие производства и строительство.

Благодаря тому, что в Королеве активно развиваются предприятия, объем отгруженных товаров, работ и услуг в наукограде ежегодно увеличивается на 30-40%. Объем инвестиций при этом тоже растет. К примеру, в 2024 году он составил более 30 миллионов рублей.