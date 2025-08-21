Более 120 тысяч декалитров газировки произвели в Подмосковье за полгода

За шесть месяцев 2025 года в Подмосковье произвели более 122 тысяч декалитров сладких газированных напитков. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Московская область — лидер в Центральном федеральном округе: на нее приходится 55% всего выпуска безалкогольных напитков. В масштабе страны доля достигает 23%. В 2024 году предприятия региона выпустили 224,5 тысячи декалитров продукции. Основные производители — компании «Славичъ», «Мегапак» и «Аквалайф».

Под брендом «Черноголовка» выпускают разные варианты колы и другие напитки, «Мегапак» делает популярные газировки Limon fresh и Hoop, а «Славичъ» известен классическими лимонадами по ГОСТ — «Крем-сода», «Колокольчик» и другие, включая версии без сахара.

По данным Минсельхоза Подмосковья, отрасль стабильно развивается: компании не только увеличивают производство, но и расширяют линейку напитков, стараясь сделать их вкуснее и ближе к современным запросам покупателей.