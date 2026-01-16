Более 120 тысяч человек посетили парки Истры в новогодние каникулы

Наибольшей популярностью пользовался парк «Фабричный» в Дедовске, который принял почти 50 тысяч гостей. Всего за праздничный период в парках округа побывали десятки тысяч человек.

Особой популярностью у гостей пользовались интерактивные программы с героями русских сказок, а также теплые встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Так, в лесопарке «Соколиная гора» прошла программа «Зов холода», позволившая окунуться в атмосферу Севера: гостей ждали катания на оленьих и собачьих упряжках, северные игры и яркие шоу.

Что касается посещаемости, лесопарк «Соколиная гора» принял 29 тысяч человек. Центральный городской парк Истры посетили более 20 тысяч гостей, а лесопарк «Шишкин лес» — свыше 18 тысяч любителей зимних прогулок. Парк «Гучково» в Дедовске и парк в селе Павловская Слобода собрали около 8 тысяч посетителей.

Культурную программу дополнили Дома культуры округа, организовавшие более 150 тематических мероприятий. Жители и гости смогли побывать на концертах, театрализованных представлениях, выставках, а также поучаствовать в мастер-классах и активных развлечениях на открытом воздухе.