Более 120 торговых точек демонтировали на сельхозрынке в Люберцах

Основанием для прекращения работы рынка в прежнем формате стал закон Московской области. Всего планируется убрать 280 объектов, уже демонтировано 125.

На Люберецком сельскохозяйственном рынке по поручению главы округа Владимира Волкова идет снос торговых палаток. Согласно документу, деятельность сельскохозяйственных рынков в некапитальных строениях была разрешена только до 31 декабря 2025 года.

С января 2026 года такая торговля может вестись исключительно в капитальных объектах, а использование временных сооружений запрещено. «В настоящее время владельцами участка ведется демонтаж киосков, уже вывезено 125 объектов», — отметила исполняющая обязанности заместителя главы округа Ирина Марченко.

После завершения демонтажа устаревших павильонов на месте рынка планируется создать современные общественные пространства. Это повысит уровень комфорта для жителей, отметили в администрации.

В 2025 году владельцами участка уже были демонтированы почти 80 торговых объектов. Работы выполнялись в соответствии с решением суда о возврате земельного участка в муниципальную собственность по требованию городской прокуратуры.