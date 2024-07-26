Более 120 тонн сельхозпродукции отправили в подмосковные магазины по итогам закупочной сессии

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Торгово-закупочная сессия, в которой приняли участие 133 фермера, прошла в Доме правительства Московской области. Мероприятие организовало Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с подмосковной агрофирмой.

По итогам сессии компания приобрела у сельхозпроизводителей Московской области 174,2 тонны продукции. Первая партия расфасованных продуктов весом 121,92 тонны отправилась на прилавки подмосковных магазинов.

Сейчас ведутся переговоры о заключении договоров на поставку продукции летнего сбора.

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