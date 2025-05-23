Более 120 спортсменов примут участие в международном турнире по дзюдо в Люберцах
Традиционный турнир по дзюдо проведут в школе олимпийского резерва «Союз» в Люберцах 24 мая. В нем поучаствуют спортсмены из Белоруссии, Крыма, Севастополя, новых регионов России, Москвы и Подмосковья.
Соревнования состоятся в этом году в 26-й раз. Они посвящены памяти первого главы города Дзержинский, почетного члена спортклуба «Союз» Виктора Доркина.
«Нам особенно приятно принимать у себя спортсменов из ДНР. У нас сложились добрые дружеские отношения со спортивным сообществом этого региона», — сказал директор спортшколы «Союз», вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.
Участниками турнира станут юноши и девушки 2011–2013 годов рождения.
Отметим, что состязания стали первым международным первенством в истории спортшколы. Сегодня в учреждении тренируются более 450 человек.