Более 120 памятников и мемориалов приведут в порядок в Истре к 9 мая

С начала марта сотрудники коммунальных служб в Истре начали приводить в порядок памятники и братские могилы. Всего к 9 мая облагородят свыше 122 мемориалов по всему округу.

За март коммунальным службам удалось привести в порядок более 60 памятников: специалисты убирали листву, обрезали ветки, красили и ремонтировали ограждения. С наступлением тепла начали промывать монументы, статуи, мемориалы и таблички с именами солдат, отдавших свои жизни за освобождение Родины. Сейчас в Истре уже очистили около 40% памятников.

В некоторых локациях мемориалы требуют более серьезного ремонта. Там заменят плитку, оградки или полностью отреставрируют объекты. Специалисты приведут в порядок и близлежащую территорию, облагородят цветники: подготовят грунт и удобрят однолетние цветы.

Все работы завершат до празднования Дня Победы.