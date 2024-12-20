Более 120 незаконных торговых точек снесли в Котельниках в 2024 году

В городском округе Котельники ведется активная работа по упорядочиванию размещения торговых точек. С октября демонтировано 22 объекта, всего за год — 126.

Снос нестационарных торговых объектов проводится в соответствии с областным законом о благоустройстве и постановлением главы округа. Решение об удалении таких объектов принимается, если они исключены из схемы размещения на муниципальной земле. Предпринимателям заранее выдают предписания и расторгают договоры аренды.

Цель работы — сделать городскую среду комфортной, безопасной и организованной. Демонтаж объектов продолжается, чтобы освободить пространство для благоустройства и удобства жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.