Более 120 незаконных торговых точек снесли в Котельниках в 2024 году

В городском округе Котельники ведется активная работа по упорядочиванию размещения торговых точек. С октября демонтировано 22 объекта, всего за год — 126.
Снос нестационарных торговых объектов проводится в соответствии с областным законом о благоустройстве и постановлением главы округа. Решение об удалении таких объектов принимается, если они исключены из схемы размещения на муниципальной земле. Предпринимателям заранее выдают предписания и расторгают договоры аренды.
Цель работы — сделать городскую среду комфортной, безопасной и организованной. Демонтаж объектов продолжается, чтобы освободить пространство для благоустройства и удобства жителей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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