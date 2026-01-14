Более 120 кубометров снега вывезли за минувшие сутки из Люберец

Коммунальные службы городского округа Люберцы ведут активную работу по расчистке территорий после циклона «Френсис». Основные усилия сосредоточены на уборке снега с остановок общественного транспорта, дорог и подходов к социальным объектам.

За последние сутки с улиц и придомовых территорий в Дзержинском вывезли более 120 кубометров снега.

«Мы расчищаем проезды к контейнерным площадкам, чтобы не срывать график вывоза отходов», — сообщила заместитель директора МБУ «Наш дом-Дзержинский» Юлия Тожиева.

Для ускорения работ коммунальщики переоборудовали технику. Например, на мини-погрузчик вместо ковша установили ротор, что значительно увеличило скорость уборки.

Сотрудники МБУ обращаются к автовладельцам с просьбой не парковать машины в местах, где они могут мешать проезду спецтехники. Это поможет быстрее справиться со снежными заносами во всем округе.