Более 120 кровель от наледи и снега очистили в Истре

Новогодние каникулы в Истринском муниципальном округе прошли в штатном режиме благодаря усиленной работе управляющих организаций и коммунальных служб. Их основные усилия были сосредоточены на оперативной уборке снега и поддержании бесперебойной работы систем теплоснабжения.

Работы велись круглосуточно. Специалисты управляющих компаний расчищали дворы и общественные пространства, сбивали сосульки и убирали наледь с крыш. Для оперативного реагирования на обильный снегопад дополнительно привлекли 35 сотрудников, которые занимались очисткой входных групп. Всего было устранено 125 случаев образования нависших сосулек и снежных свесов на крышах многоквартирных домов.

Особое внимание уделялось обращениям жителей. Диспетчерская служба в круглосуточном режиме приняла и обработала 978 заявок с просьбами убрать снег во дворах.

Если говорить о цифрах: только за прошедшие праздничные дни с дворов и общественных территорий вывезли около 13 тысяч кубометров снега. Кроме того, с муниципальных автомобильных дорог вывезли еще около семи тысяч кубометров. Также подобные работы велись и в парках округа, всего же очистили более 63600 квадратных метров дорожек. Особое внимание уделяли детским игровым площадкам.