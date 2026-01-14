Более 120 кровель от наледи и снега очистили в Истре
Новогодние каникулы в Истринском муниципальном округе прошли в штатном режиме благодаря усиленной работе управляющих организаций и коммунальных служб. Их основные усилия были сосредоточены на оперативной уборке снега и поддержании бесперебойной работы систем теплоснабжения.
Работы велись круглосуточно. Специалисты управляющих компаний расчищали дворы и общественные пространства, сбивали сосульки и убирали наледь с крыш. Для оперативного реагирования на обильный снегопад дополнительно привлекли 35 сотрудников, которые занимались очисткой входных групп. Всего было устранено 125 случаев образования нависших сосулек и снежных свесов на крышах многоквартирных домов.
Особое внимание уделялось обращениям жителей. Диспетчерская служба в круглосуточном режиме приняла и обработала 978 заявок с просьбами убрать снег во дворах.
Если говорить о цифрах: только за прошедшие праздничные дни с дворов и общественных территорий вывезли около 13 тысяч кубометров снега. Кроме того, с муниципальных автомобильных дорог вывезли еще около семи тысяч кубометров. Также подобные работы велись и в парках округа, всего же очистили более 63600 квадратных метров дорожек. Особое внимание уделяли детским игровым площадкам.
Важным направлением работы стало обеспечение стабильной подачи тепла и горячей воды. Аварийные бригады АО «Истринская теплосеть» были в полной готовности для оперативного устранения возможных дефектов на трубопроводах. Параллельно выполнялись плановые работы: на всех объектах провели текущее обслуживание насосов, фильтров, форсунок и запорной арматуры. Ежедневно специалисты лаборатории делали анализы жесткости воды и других показателей для качественной работы котельного оборудования.
Благодаря принятым мерам в Истринском округе удалось избежать перебоев в подаче тепла и горячей воды, а также минимизировать риски для жителей, связанные с зимней непогодой.