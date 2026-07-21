Более 120 информационных щитов установили на ж/д станциях в Подмосковье

В Московской области на железнодорожных станциях и пешеходных переходах установили более 120 информационных щитов. Наибольшее количество щитов оборудовали в Люберцах, Одинцовском и Дмитровском округах.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, в этом году планируется установить в общей сложности 200 таких щитов. Они служат для привлечения внимания пассажиров и пешеходов к правилам безопасного поведения.

Информационные конструкции напоминают о важных правилах, например, не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда и переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал. Такие меры повышают осведомленность граждан и способствуют снижению смертности на станциях и переходах.

С начала года на железной дороге Подмосковья зафиксировано 88 смертельных случаев, 45 из них — на ж/д станциях и пешеходных переходах.

Кроме установки информационных щитов, в комплекс мер по повышению безопасности на железной дороге входят строительство надземных пешеходных переходов, установка металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль путей, а также камер, фиксирующих нарушения правил перехода через пути.

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