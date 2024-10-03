Более 120 домов капитально отремонтировали в Серпухове и Дмитрове в этом году

Активная работа по обновлению жилищного фонда продолжается в Подмосковье. С начала года только в Серпухове и Дмитрове капитально отремонтировали 122 многоквартирных дома.

В городском округе Серпухов капитальный ремонт прошел в 62 домах. В семи из них восстановили внутренние инженерные сети. Системы газоснабжения обновили в семи других МКД. Рабочие выполнили ремонт 44 крыш и 22 фасадов, заменили семь лифтов.

В Дмитровском округе работы проведены в 60 МКД. Внутренние инженерные сети восстановили в 12 из них, системы газоснабжения обновили в трех. Отремонтировали 25 крыш и 28 фасадов, заменили один лифт.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что обновление жилого фонда — это стратегический проект. Результаты уже ощутимы.

Пятилетняя модернизации системы ЖКХ Подмосковья коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году. Подробнее о реформе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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