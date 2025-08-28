Более 1,2 тысячи детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ в Химках

С начала года в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства в Химках лечение прошли более 1200 детей. Учреждение рассчитано на одновременное пребывание 55 человек – пациентов в возрасте от трех до 16 лет и одного сопровождающего родителя.

В учреждении оказывают помощь малышам с заболеваниями дыхательной системы, а также с эндокринными и гастроэнтерологическими нарушениями, в том числе с ожирением.

«После завершения капитального ремонта в прошлом году наши дети проходят лечение в комфортных условиях. Мы предварительно проводим комплекс обследований, на основе которых составляем индивидуальную программу процедур», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В отделении оборудованы залы для водолечения, механо- и кинезитерапии, а также соляная пещера. Для реабилитации используются современные тренажеры с биологической обратной связью. Кроме того, проводятся курсы массажа и занятия лечебной физкультурой.

Путевки можно получить у участкового врача по месту жительства при наличии медицинских показаний. Для жителей Химок программа предоставляется бесплатно.

Развитие санаторного отделения стало возможным благодаря реализации Народной программы партии «Единая Россия».

«В 2024 году это отделение открылось после капитального ремонта. Лично приезжал, чтобы убедиться в качестве выполненных работ. Сейчас мы видим, что сотни детей получают помощь в современных и комфортных условиях», – отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что в Химках по-прежнему уделяют особое внимание развитию объектов детского здравоохранения.