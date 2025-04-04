Более 12 тысяч жителей прошли диспансеризацию в Реутове с начала 2025 года

За первые три месяца в Реутове диспансеризацию прошли более 12 тысяч жителей, из них около четырех тысяч — мужчины и женщины репродуктивного возраста. Каждый пациент получает индивидуальный план наблюдения.

Данные о количестве пациентов озвучили в Реутовской клинической больнице. Медики отметили, что профилактика заболеваний — важная часть заботы о здоровье населения.

«Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний или начать их лечение на ранних стадиях. Каждый пациент получает индивидуальный план диспансерного наблюдения», — отметил главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.

Особое внимание уделяют диспансеризации репродуктивного здоровья. Для женщин предусмотрен комплекс, направленный на выявление состояний, которые могут повлиять на течение беременности, родов и послеродового периода. У мужчин оценивают репродуктивную функцию и выявляют факторы риска нарушений.

В субботу, 5 апреля, пройдет Единый день диспансеризации в городской поликлинике № 1 на Гагарина, 4, а также в поликлинике № 2 на Юбилейном проспекте, 80. Для участия пациентам необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Жители Реутова смогут также пройти диспансеризацию по предварительной записи в поликлиниках города.