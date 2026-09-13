Более 12 тысяч жителей приняли участие в праздновании 86-летия Реутова

В Реутове 86-летие города отпраздновали более 12 тысяч человек. Утро началось в парке «Фабричный пруд» с праздничного забега «Успех в единстве», в котором приняли участие более 250 жителей.

В Музейно-выставочном центре в рамках экспозиции «Арт-Реутов» представили картины, фотографии и изделия ручной работы мастеров из разных уголков страны. На улице Победы жители посетили две выставки: техники бригад МЧС и ретроавтомобилей Государственного военно-технического музея.

В школе № 10 прошел фиджитал-турнир, совместивший компьютерную игру и футбол. Праздничные мероприятия продолжились в Центральном парке и на Фабричном пруду. Для детей подготовили мобильный планетарий, мастер-классы, научный фестиваль робототехники и картинг.

Перед жителями выступили хореографические и вокальные коллективы Реутова и Балашихи, которая отметила 196-летие. Свои номера представили народный хор «Сударушка», фольклорный коллектив «Прялица», «Денница», студии «ПроТалант» и «ПроДвижение», ансамбль «Славяночка» и солисты ансамбля дивизии имени Дзержинского.

В Центре культуры и искусств работала выставка «Сделано в Реутове», посвященная достижениям 14 производств. Флагманом экспозиции стало предприятие «НПО машиностроения». Для любителей спорта прошли тренировки по пляжному волейболу, восточным единоборствам, лазертагу, балету, армрестлингу, воркауту и йоге. Завершился праздник фестивалем красок и большой концертной программой.