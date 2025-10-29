Более 12 тысяч операций выполнили врачи в сосудистом центре Королева

Региональный сосудистый центр, открытый на базе Королевской больницы в 2021 году, считается одним из лучших в Подмосковье. За время работы медицинского учреждения там выполнили уже более 12 тысяч операций.

В состав центра входит несколько отделений. В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения работают пять врачей, в том числе доктор медицинских наук, установлен современный ангиограф и готовится к запуску еще один. В месяц отделение принимает порядка 250 человек со всего Подмосковья и из центральных регионов России.

В отделении сосудистой хирургии оказывают помощь пациентам семь сосудистых хирургов и кардиолог. В отделении выполняют операции на сонных артериях, сосудах нижних и верхних конечностей. В 2024 году лечение в отделении сосудистой хирургии прошли более 1900 пациентов. Проведено 1015 операций, более 200 из них — на сонных артериях.

Планы руководства Королевской больницы и профессионального коллектива Регионального сосудистого центра включают увеличение объема операций и количества пациентов, которым будет оказана помощь, дальнейшее развитие лазерных и флебосклерозирующих методик, внедрение генных технологий при критической ишемии, а также развитие аритмологической службы.