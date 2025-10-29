Более 1,2 млн рублей штрафов выписали за нарушения в лесах Подмосковья за неделю

С 20 по 26 октября сотрудники лесной охраны ГАУ «Мособллес» провели операцию по защите подмосковных лесов. Вместе с представителями МВД, МЧС, местного самоуправления и казачества они организовали 1,2 тысячи рейдовых мероприятий по всей территории региона. Основная цель — сохранить лесные ресурсы, предотвратить нарушения и обеспечить безопасность жителей.

Особое внимание уделили участкам, расположенным рядом с населенными пунктами, садоводческими товариществами и популярными зонами отдыха. Именно в таких местах чаще всего фиксируют несанкционированные вырубки, захламление и другие нарушения природоохранного законодательства.

По итогам проверок выявили 45 нарушений лесного законодательства. Инспекторы вынесли 20 постановлений и наложили штрафы на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Эти меры направлены на то, чтобы предотвратить новые правонарушения и сформировать у граждан ответственное отношение к экологии.