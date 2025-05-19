Более 12 кубометров мусора собрали на экоакции по очистке берегов в Люберцах
В выходные на Дзержинском карьере в Люберцах прошла экологическая акция «Вода России». В ней приняли участие около 300 человек, которые собрали свыше 12 кубометров мусора.
По словам главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, экологическое мероприятие объединило местных жителей, молодежь и общественников.
«Привели в порядок береговую линию Дзержинского карьера, собрали более 12 кубометров мусора, с помощью специализированной техники убрали топляк», — сказал руководитель муниципалитета.
Владимир Волков также добавил, что во время акции с помощью подвижной лаборатории Мособлэкомониторинга замерили показатели воздуха и взяли пробы воды. Все образцы оказались в норме.
Собравшихся на экологической акции угостили оладьями и ягодным чаем. Юные жители округа поучаствовали в тематических конкурсах с призами.