Более 12 километров дорог отремонтируют в Мытищах в 2026 году

Масштабный ремонт дорожной инфраструктуры запланирован в течение 2026 года в городском округе Мытищи. Более 12,5 километра дорог будут обновлены.

Сейчас в Мытищах продолжается модернизация дорожного покрытия. Работы проходят на улице Юбилейной, где осуществляется укладка нового асфальта. Благоустраивают участок длиной 3200 метров, который простирается от Бульвара Ветеранов до улицы Благовещенской.

Это важный этап в развитии транспортной сети городского округа, который направлен на повышение качества дорожного покрытия и, как следствие, улучшение условий для автомобилистов и пешеходов.

Планируется в 2026 году отремонтировать в общей сложности 23 муниципальные дороги, что составит 12,5 километра. 17 из них находятся в сельской территории, их общая протяженность составит 7800 метров. Полный адресный перечень всех объектов, подлежащих ремонту, можно найти по ссылке.